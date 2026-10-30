Dani Ramírez arremete contra Óscar Puente: "Dedíquese a gestionar y a averiguar qué pasó, no a contar su vida, que a quién le importa"

El periodista Daniel Ramírez ha criticado duramente en Al Rojo Vivo el tono y las explicaciones de Óscar Puente durante su comparecencia tras la tragedia ferroviaria. A su juicio, el ministro no debería haber centrado su intervención en su situación personal, especialmente cuando hay decenas de víctimas mortales. "Es muy importante para el debate político jamás emplear el lenguaje que utiliza Óscar Puente cuando se conduce en sus apariciones públicas", ha señalado. Ramírez ha cuestionado especialmente que el ministro hablara de estar pasando un calvario: "¿Cómo se puede decir que se está pasando un calvario cuando hay 69 muertos encima de la mesa? ¿Cómo se puede decir que me van a insultar? Hay 69 muertos".

El periodista también ha reprochado a Puente que dedicara parte de su intervención a hablar de sí mismo en lugar de centrarse en explicar lo sucedido y en las responsabilidades de su departamento. "Dedíquese no a contar su vida, no a describir su situación personal. Hay un sinfín de frases que ha apuntado que son terribles diciendo: 'Yo soy una persona que acostumbra...' Pero ¿a quién coño le importa cómo sea usted? Dedíquese a gestionar. Dedíquese a contar e intentar averiguar qué ha pasado", ha afirmado. Además, ha calificado la comparecencia de carente de sensibilidad hacia las víctimas.

Por último, Ramírez ha cuestionado las explicaciones técnicas del ministro sobre la posibilidad de que el accidente se debiera a un error humano. El periodista ha criticado que se insistiera en esa hipótesis y ha señalado que el propio relato de Puente apunta a posibles fallos estructurales del sistema ferroviario. "¿Cómo se puede insistir en la idea de que es un fallo humano? [...] Su departamento nos filtró a todos los periodistas la frase 'error humano'. Eso es mentira", ha asegurado. En su análisis, ha defendido que antes de atribuir el accidente a un fallo del operario es necesario investigar las condiciones del sistema que pudieron propiciarlo.

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