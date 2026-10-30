Llamazares: "En este país, ningún ministro ha dimitido por su responsabilidad en accidentes ferroviarios o aéreos"

Gaspar Llamazares defiende que Óscar Puente debe asumir su responsabilidad política y dimitir tras la tragedia ferroviaria de Toledo, aunque distingue entre responsabilidad y culpa: "Dimitir antes de ser cesado. Dimitir es facilitar las cosas".

Tras la tragedia ferroviaria de Toledo y en medio del debate sobre si el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería dimitir, Gaspar Llamazares ha expresado su postura en Al Rojo Vivo. El dirigente considera que mantener al ministro en el cargo puede ser un error desde el punto de vista político: "Por razones de estrategia electoral es un profundo error. En mi opinión, es un profundo error mantener en estos momentos a Óscar Puente como banderín de enganche de la derecha".

Llamazares ha querido, no obstante, diferenciar entre la responsabilidad política y la culpa por lo sucedido. A su juicio, un ministro puede asumir que una tragedia ocurrida en el ámbito de sus competencias le afecta y mostrar empatía con las víctimas sin que eso implique necesariamente que sea culpable del accidente. "Tú puedes tener la responsabilidad de esa materia y asumir que ese hecho catastrófico te afecta y, por tanto, empatizar con las víctimas, pero no tener culpa", ha explicado. En este sentido, ha recordado que en anteriores accidentes ferroviarios y aéreos en España tampoco dimitieron los ministros responsables: "En este país, ningún ministro ha dimitido por su responsabilidad en accidentes ferroviarios o aéreos".

Pese a ello, el dirigente considera que Óscar Puente debería asumir su responsabilidad política y abandonar el cargo. "Se equivoca no admitiendo, en ese sentido, que la responsabilidad es un nivel diferente de la culpa", ha señalado, antes de defender que el ministro debería dimitir "por las víctimas y por su responsabilidad". Además, ha insistido en que debería dar ese paso antes de que el Gobierno lo cese: "Dimitir antes de ser cesado. Dimitir es facilitar las cosas".

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