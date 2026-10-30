Miguel Sebastián: "En España no avanzamos porque nos gusta buscar el culpable y no la causa"

El exministro evita pronunciarse sobre la continuidad de Óscar Puente, pero defiende que España debe centrarse en investigar las causas de los accidentes y advierte de un déficit de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.

El exministro de Economía Miguel Sebastián ha sido preguntado en Al Rojo Vivo por la continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes tras los dos accidentes ferroviarios mortales registrados en España en apenas nueve meses. Sebastián ha evitado pronunciarse directamente sobre si el ministro debería dimitir, aunque ha reconocido que él tendría clara cuál sería su decisión: "Es una cuestión muy personal. Yo desde luego lo tendría bastante claro qué hacer, pero entiendo que es una cuestión personal". Sobre la postura de Puente, ha señalado que el ministro considera que es mejor "dar la cara y culminar la investigación".

Sebastián también ha reflexionado sobre la forma en que se abordan las tragedias en España y ha criticado la tendencia a buscar responsables antes que analizar las causas de lo sucedido. "En España yo creo que no avanzamos muchas veces porque nos gusta buscar el culpable y no la causa, y yo creo que eso hace que no avancemos", ha afirmado. En este sentido, ha advertido de que la búsqueda de culpables puede desviar la atención de lo verdaderamente importante: investigar qué ha fallado para evitar que vuelva a ocurrir. "Somos muy inquisidores. De alguna forma tenemos la pequeña inquisición ahí dentro. Todos queremos buscar un culpable y llevarle a la hoguera o colgarle. Y creo que lo importante es analizar bien las causas para que no vuelva a repetirse", ha añadido.

Por otro lado, el exministro ha señalado que España tiene un problema de inversión en el mantenimiento de sus infraestructuras, tanto ferroviarias como viarias. A su juicio, este tipo de inversiones queda relegado porque ofrece menos rédito político y visibilidad pública que la construcción de nuevas infraestructuras. "La inversión en mantenimiento no luce política y socialmente, porque no se cortan cintas, no se abre una nueva carretera, no se abre una nueva vía del AVE", ha explicado. Sebastián ha insistido en que existe un problema cultural a la hora de priorizar estas partidas y ha recordado que, desde el punto de vista económico, el mantenimiento es "tan importante como la otra o más, incluso".

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