Dani Ramírez analiza la nueva exigencia de Trump, de suspender a España de la OTAN: "Es marciana"

El periodista Daniel Ramírez analiza la última de Trump: el Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en su guerra en Irán. En el vídeo, los detalles.

El Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en su guerra en Irán. Así, un correo electrónico interno del Pentágono recoge opciones para que Estados Unidos castigue a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron las operaciones de EEUU en la guerra con Irán.

Daniel Ramíerez, periodista de El Español, afirma que "el Gobierno de Estados Unidos está en un momento de nerviosismo por las múltiples amenazas que está lanzando a diestro y siniestro, aunque por fortuna no está cumpliendo ninguna".

Y en este caso, añade, la propuesta de suspender a España de la OTAN "me parece un poco marciana": "La exigencia que se nos hace me parece de muy difícil aplicación", subraya.

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