Cuartango, sobre la sentencia del caso mascarillas: "Establece con claridad que existe una organización criminal dentro del Gobierno, en Fomento"

El periodista Pedro García Cuartango analiza la sentencia del caso mascarillas que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años. Víctor de Aldama, por colaborar con la Justicia, se ha librado de la prisión. En el vídeo, los detalles.

Pedro García Cuartango, columnista de 'ABC,' señala que, para él, lo más importante de la sentencia del llamado caso mascarillas es que "es por unanimidad": "Hay magistrados identificados con la izquierda que han apoyado este fallo del Supremo. Por lo tanto, el razonamiento de algunos dirigentes del PSOE se cae por su propio peso", afirma el periodista.

Recordemos que el Supremo ha condenado por el llamado caso mascarillas a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 y por último a Víctor de Aldama a 4,5 años, pero, sin embargo, se librará de ella por "colaborar con la justicia".

"Lo grave de todo esto es que la sentencia establece con nítida claridad, que hay una organización criminal dentro del Gobierno, en el Ministerio de Fomento, que se ha lucrado de determinados contratos. Yo creo que eso implica responsabilidades políticas del presidente del Gobierno", afirma y concluye Cuartango.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido