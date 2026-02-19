Cuartango reacciona al arresto del expríncipe Andrés: "Es evidente que hay numerosos indicios y pruebas de que estaba implicado en las orgías de Epstein"

El periodista se muestra sorprendido ante las acusaciones contra el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en el caso Epstein por "la laxitud judicial y la tardanza de los fiscales" y cree que "acabará en el banquillo e incluso en prisión, algo impensable hace solo un año".

Golpe monumental a la Casa Real británica y un cumpleaños inesperado marcado por la polémica: el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

El periodista Pedro Cuartango ha subrayado en Al Rojo Vivo la gravedad del caso: "El príncipe Andrés llegó, a través de su madre, a un acuerdo con una de las víctimas —que posteriormente se suicidó— por el que se pagaron 20 millones de dólares para comprar su silencio".

Para el analista, resulta evidente que "existen numerosos indicios y pruebas fotográficas que lo sitúan en el entorno de las orgías organizadas por Jeffrey Epstein". Lo que más le sorprende, ha añadido, es "la laxitud de la actuación judicial, la tardanza de los fiscales en reaccionar".

Además, el escándalo continúa salpicando a figuras internacionales como Bill Clinton o Marta Luisa de Noruega, así como a personalidades relevantes de la política y la justicia estadounidense. "Lo verdaderamente grave es la corrupción y el abuso de poder: la red de complicidades que gira en torno a este caso y de la que forma parte el príncipe Andrés. Creo que acabará sentándose en el banquillo. Ha sido despojado de todos sus cargos y podría incluso terminar en prisión, algo que hace apenas un año nos habría parecido insólito", ha concluido.

