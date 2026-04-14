Cuartango critica las palabras de Fejóo sobre Orbán: "El PP tiene que trabajar en un programa de Gobierno y no insistir en el discurso de que Sánchez tiene que dimitir"

El líder de los populares ha equiparado al presidente del Gobierno con el expresidente de Hungría y se ha referido a Sánchez como "Orbán del sur". El periodista Pedro García Cuartango analiza el discurso de Feijóo en este vídeo.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha recuperado su particular 'coctelera' en un nuevo discurso: ha tachado a Pedro Sánchez de ser "el Orbán del sur", mezclando el caso Begoña Gómez con las elecciones en Hungría. Según el 'popular', lo que piden los ciudadanos es "liberar a España del Orbán del Sur". Algo que, dice, van a hacer.

Unas palabras que ha criticado el periodista Pedro García Cuartango en Al Rojo Vivo, ya que Feijóo ha vuelto a decir que "es el momento de la salida de Sánchez del Gobierno de España": "La salida de Pedro Sánchez depende de que haya elecciones y del voto de los españoles y hasta la primavera o el verano que viene no habrá, seguramente, elecciones generales. No hay ninguna perspectiva de un adelanto electoral".

Por tanto, subraya el periodista que "el tema es muy sencillo": "El PP tiene que trabajar en un programa de Gobierno, en generar ilusión entre los votantes y no en un discurso en el que insiste permanentemente en que Sánchez tiene que dimitir y abandonar el poder, porque eso solo conduce a la frustración".

En el vídeo podemos ver al completo tanto esta reacción de Pedro García Cuartango como las palabras del líder del PP.

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