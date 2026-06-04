Cuartango analiza la respuesta del PSOE al caso Leire: "Hay una mayor contención porque ni los propios ministros saben hasta dónde va a llegar esto"

El periodista Pedro García Cuartango analiza en Al Rojo Vivo el cambio de del PSOE tras conocerse el sumario del llamado caso Leire. En el vídeo, los detalles.

El periodista Pedro García Cuartango, columnista de 'ABC', confirma que hay un cambio de registro en el PSOE en cuanto a su modo de enfrentarse al caso Leire.

"Hasta ahora han venido amparándose en la presunción de inocencia, la colaboración con la justicia y ayer Rebeca Torró, secretaria de Organización, tachó de farsantes precisamente a la persona que ocupaba su mismo sillón en el partido a Santos Cerdán, lo cual resulta bastante sorprendente", afirma en Al Rojo Vivo el periodista.

Pero efectivamente, cree que "hay una mayor contención en el PSOE", entre otras razones porque, según Cuartango, "creo que la dirección del partido y los propios ministros no saben hasta dónde va a llegar esta crisis. Vamos a ver hasta dónde conducen las investigaciones del juez Pedraz".

Pero, sin duda, "lo que sabemos ya es inquietante: es una trama de corrupción, no ya solo dentro del PSOE, sino también que afecta a la Guardia Civil y. por tanto, al Gobierno para fabricar pruebas falsas, para chantajear a jueces y fiscales", remata el periodista.

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