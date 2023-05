Patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo para subir los salarios un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y en 2025. Una medida sobre la que han debatido en Al Rojo Vivo y sobre la que ha querido hacer una advertencia Marta García Aller.

"Es una buena noticia pero tampoco podemos trasladar la idea a los ciudadanos de que a todo el mundo le van a subir el sueldo", ha apuntado, dejando claro que el acuerdo tiene "mucha letra pequeña".

Un argumento que ha hecho que Antonio García Ferreras le pregunte directamente si se alegra. "Me alegro de que pase", ha reconocido. "¿Pero te alegras mucho?", ha insistido el presentador. Un momento que ella ha aprovechado para hacerle una broma. "Me alegro enormemente, ¿cuándo me subes el sueldo?", le ha preguntado.

Una broma que ha generado numerosas risas y a la que el director de Al Rojo Vivo no ha dudado en responder.