La crítica de Afra Blanco a Vox por su apoyo a Trump: "Menuda banda de hipócritas, ¿no era el partido del campo?"

La sindicalista Afra Blanco recuerda que los aranceles que está imponiendo Donal Trump pueden afectar en España, a tres grandes sectores: al metalúrgico, al químico y al de los alimentos. Por ello, le llama la atención la posición de Vox al apoyar las medidas políticas del presidente de los EEUU.

"Menuda banda de hipócritas, porque ¿no era el partido del campo? Se autodefinían hasta no hace tanto como el partido del campo", afirma Blanco. Efectivamente, añade la sindicalista, "no estar posicionándose en la defensa del campo español, del sector metalúrgico o del sector químico, afecta de forma muy directa a sus puestos de trabajo que hasta hace no tanto decía defender".

En este caso, "Vox está muy alejado del campo, bastante alejado de nuestra producción y demasiado cerca de Trump, cuando el daño a estos tres sectores es más que evidente", afirma Blanco. En el vídeo podemos ver completa su explicación.