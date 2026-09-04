Coscubiela señala que España debe estar alerta por la situación con Volkswagen: "A Alemania le ha pillado el toro"

El analista de laSexta ha pedido "prudencia y cautela", señalando que tanto los sindicatos, como los empresarios y el Gobierno deberían estar encima del plan de reestructuración porque son "especialistas en externalizar los ajustes a otros países".

Joan Coscubiela ha reaccionado al plan de reestructuración de Volkswagen, que eliminará al menos 50.000 empleos, señalando que Alemania no ha gestionado adecuadamente la transición energética. El analista de laSexta advierte que, aunque no habrá un impacto directo en las factorías españolas del grupo, es crucial mantenerse alerta, ya que Volkswagen podría externalizar las consecuencias a otros países. Sobre la posible desaparición de Seat, Coscubiela menciona que era previsible desde el lanzamiento de Cupra, aunque el impacto sería más emocional que práctico. Recomienda prudencia y vigilancia por parte de sindicatos, empresarios y el Gobierno.

Joan Coscubiela ha reaccionado al plan de reestructuración que ha aprobado Volkswagen y que deja al menos 50.000 empleos menos. "Lo que está pasando confira que a Alemania le ha pillado el toro y España debería tomar nota", ha advertido.

El profesor y analista de laSexta ha indicado que esto es lo que ocurre cuando uno ignora los impactos de una transición tan potente como la energética. "Lo más probable es que, al querer evitarlos y no gestionarlos, esos impactos se multipliquen", ha explicado.

Según sus informaciones, no habrá un impacto directo en las factorías del grupo Volkswagen en España, pero ha destacado que "haríamos bien en mantener la alerta" ya que los alemanes, en especial dicha compañía, es especialista en gestionar las crisis intentando "externalizar las consecuencias" a las instalaciones de otros países.

"Creo que no afectará a las factorías del grupo, pero hay cosas intermedias, como departamentes comerciales e investigación, que deberíamos estar alerta", ha recomendado.

En cuanto a la posibilidad de que Seat desaparezca, Coscubiela ha indicado que esto, en todo caso, lo que podría tener es un impacto emocional, recordando que es algo que estaba previsto desde hace mucho tiempo.

"Cuando Volkswagen pone en marcha Cupra todos sabíamos que supondría la desaparición de Seat porque no hay espacio para tantas marcas con tan pocos vehículos y en un mercado tan competitivo", ha explicado.

Sin embargo, ha recalcado que la desaparición de una marca, que no de producto, no cree que tenga un impacto. "Puede tenerlo emocionalmente", ha indicado.

El analista de laSexta pide "prudencia y cautela" ante lo que está ocurriendo con Volkswagen, señaland que tanto los sinticatos como los empresarios y el Gobierno deberían estar encima del plan que han presentado porque son expertos en "externalizar los ajustes a otros países".

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