Joan Coscubiela ha analizado la situación que vive ERC tras el batacazo que sufrió en las elecciones catalanas. El profesor ha destacado que ahora tienen dos opciones: repetición electoral o facilitar la investidura de Illa.

"La opción menos mala es facilitar el gobierno de Illa", ha reconocido. Sin embargo, ha destacado que es algo que no se debe dar por hecho que harán, señalando que ERC tiene "cierta tendencia a la autolesión".

El analista ha confesado que cree que Illa terminará siendo president de la Generalitat porque ERC no tiene candidato. "Junqueras no tiene plazo para presentarse y Marta Rovira creo que tampoco", ha explicado, desvelando que, según la información que le ha llegado, parece que ella no querría.

"Creo que Marta Rovira apuesta porque haya una renovación plena y se haga de forma ordenada", ha señalado, indicando que, según parece, ella cree que hay que los dirigentes que estuvieron en su momento deben dar un paso atrás, incluida ella.

Pese a todo, ha advertido que cualquier afirmación rotunda sobre ERC "está condenada a fracasar", por lo que habrá que esperar para ver qué sucede.