Si habrá o no Govern en Cataluña va a depender de ellos y de qué 'alma' de las dos que conviven ahora mismo en Esquerra Republicana gana el pulso. Quienes siguen al frente de la formación apuestan por no facilitar un Ejecutivo de Salvador Illa, pero la 'vieja guardia', quienes un día tuvieron puesto de responsabilidad, apuestan por lo contrario: dicen que no hacer a Illa president e irse a una repetición electoral sería, literalmente, "sería para cortarse las venas".

Entretanto, y tras el anuncio de Pere Aragonès de que abandonará la primera línea política, los partidarios de Oriol Junqueras en ERC creen que solo él puede reflotar el partido. Argumentan que tiene toda la legitimidad, que solo pudo presentarse una vez a las elecciones y que no existe relevo generacional.

El propio Junqueras comunicaba sus intenciones en una carta a la ciudadanía en la que afirmaba verse "con valor y fuerza para seguir trabajando por nuestro país", "siempre desde el lugar que determine la militancia".

Sin embargo, no todos en el partido están de acuerdo con que siga al frente y no le avalan los resultados de los últimos cinco años, en los que el apoyo de los votantes a Esquerra se ha desplomado 10 puntos. Así, hay sectores, aunque muy minoritarios, que piden la dimisión de la dirección del partido y un giro en la política de pactos en Madrid.

Una crisis interna paralela al debate sobre si los republicanos deben facilitar la investidura de Illa. Aragonès lo descartó, pero voces de la 'vieja guardia' se muestran partidarios. El que fuera portavoz parlamentario del partido, Joan Tardà, ha mantenido este miércoles que "ERC no debería bloquear", sino "hacer una oposición de carácter colaborativo".

Un debate eterno en Esquerra Republicana: priorizar la independencia o las políticas de izquierda. Tardà ve inevitable entenderse con el PSC: "Es nuestro adversario, pero no nuestro enemigo", ha defendido el histórico dirigente republicano, convencido de que "PSC y ERC están condenados a competir, pero también a colaborar". Además, se opone categóricamente a una repetición electoral: a su juicio, "sería actuar con la tripa y no con el cerebro". "Para cortarnos las venas", ha sentenciado.

Una entrevista que el actual portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha compartido en redes sociales, lo que sugeriría que quien fue y es el relevo de Tardà en el Congreso de los Diputados comparte sus ideas.