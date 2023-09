Una de las claves o de los errores que según el periodista Antonio Maestre tiene la RFEFes que "hace el ridículo" porque realmente "no comprende la magnitud de lo que está ocurriendo".

"Cuando quieres envolver una decisión tan importante y no comprendes que haces el ridículo de una forma espantosa como lo está haciendo la RFEF por cada acto que hace, incluso cuando quiere agradar a las jugadoras... Porque ese es el problema. Hay gente (de la RFEF) que lo que está intentando, porque no comprende lo que está ocurriendo, es agradar y lo que hace es ahondar más aún en el proceso de dominación masculina soterrada que existe dentro de la Federación y que no son conscientes de ello", asegura Maestre.

Asegura también el periodista, tal como podemos comprobar en el video, que también debe cambiar el periodismo deportivo: debe dar -dice- muchos pasos adelante. Porque, según sus palabras, "el problema es que existen una serie de estructuras tanto a nivel federativo como deportivo como también a nivel periodístico dentro del mundo del fútbol, que no se están dando cuenta de lo profundo de los cambios y de cómo se está llevando por delante todo aquello en lo que creían".