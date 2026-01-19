Contreras apunta a una combinación entre la "aceleración violenta" del tren Iryo y "ciertas inestabilidades de rodadura" como posible causa del accidente

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, asiente también que es un accidente bastante "extraño", pero "dentro de lo extraño", explica, que puede haber una mezcla de dos cosas. En el vídeo, todos los detalles de su explicación técnica.

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos descarta también el fallo humano en la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba: "Es imposible, porque el maquinista prácticamente no interviene en la conducción de estas unidades".

Este experto, también comparte las declaraciones del ministro de Tranporte, Óscar Puente, quien aseguró ya la noche del domingo que este accidente era "muy extraño": "Es extraño, sin duda", asiente Contreras.

Porque, tal como explica y argumenta, por un lado "es descartable el fallo humano" y por otro, la vía está totalmente reinaugurada desde mayo del 2025 (está totalmente al día): "Hay un aparato de desvío que podría haber influido, pero el Iryo lo coge de talón y además era de alta tecnología, con lo cual también está descartado. Además, cualquier fallo lo hubiera detectado el sistema y hubiera parado el tren, y además es una recta, con lo cual no es un problema de trazado", explica.

Ahora bien, dentro de lo extraño, señala Contreras, puede haber una mezcla de dos cosas: "No se trata de culpar a nadie, pero sí hay una cierta manifestación de los maquinistas, posterior al mes de mayo, de que en esa línea hay ciertas inestabilidades de rodadura", apunta.

Y además, añade, hay otro tema importante: "El coche número 6, que descarriló, parece que ha estado averiado y ha salido del taller en este mismo mes de enero, se supone que en buenas condiciones. También he escuchado que el tren no iba a excesiva velocidad, pero creo que ahí puede estar un poco la explicación".

De este modo, tal como explica Contreras, "el Iryo tiene una aceleración bastante violenta, es una aceleración muy fuerte, por lo que un problema de aceleración fuerte con un carril que a lo mejor tenía una ligera inestabilidad, porque era la última unidad que pasaba por ahí, haya podido producir un efecto de interacción entre el coche 6, que a lo mejor tenía algún defecto, y el propio carril, que por un efecto dinámico ha terminado sacando de la vía al coche".

A partir de ahí, señala, "el Alvia, una vez que entra en el cantón de seguridad del Iryo, ya no hay nadie que le pueda frenar". También, y por otro lado, "habría que ver también si en la línea de alta velocidad por las noches, hay máquinas que batean el balastro para situarlo en la nivelación perfecta milimétrica".

"Creo que es una mezcla de varias cosas. Es muy extraño, de eso no tengo duda, pero creo que es una interacción dinámica entre el carril y la rueda, lo que ha producido que el carril descarrile", concluye el experto, quien insiste también en que efectivamente se sabrá todo. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

