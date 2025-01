La 'confesión' de Afra Blanco sobre Puigdemont, tras su nueva amenaza a Sánchez: "Como catalana empiezo a estar un poco cansada de estos avisos"

La sindicalista Afra Blanco responde al nuevo órdago que ha lanzado Carles Puigdemont al gobierno de Pedro Sánchez. Junts per Catalunya ha suspendido las negociaciones con el PSOE y ha exigido una "reunión urgente" en Suiza. Dicha suspensión, no obstante, afectaría a las conversaciones sobre los Presupuestos, pero no a otros asuntos como la amnistía, el catalán, la inmigración o un SMI para Cataluña.

"Como catalana, empiezo a estar un poco cansada de estas alertas constantes del señor Puigdemont. Me gustaría que mi tierra fuera noticias por otras cosas que por estos avisos. Y creo que hay motivos para que Cataluña sea noticia sin necesidad de Carles Puigdemont", afirma Blanco.

Ahora bien, también entiende que "Puigdemont necesita el foco" y que "busca el foco" y que "cuando alza la voz es porque hay un acuerdo cerca". Este es sin duda "un órdago grande, en esta ocasión, pero en política se quiere ser determinante y por el propio resultado de las urnas, tanto PNV como Bildu como ERC y Junts son determinantes.

Pero cuidado, advierte Blanco, "porque la estrategia de Junts, como estire demasiado y acabe rompiendo, a lo mejor deja de ser tan determinante en unas futuras elecciones". En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.