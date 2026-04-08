Cembrero: "Trump se está comportando como 'perro ladrador, pero poco mordedor'"

El periodista y escritor Ignacio Cembrero analiza las amenazas de Trump, que no siempre se cumplen, porque "Trump no siempre muerde", afirma. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

"Perro ladrador y poco mordedor. Es un poco así como se está comportando Trump", asegura en Al Rojo Vivo el periodista y escritor Ignacio Cembrero después de todas las amenazas y vaivenes de Trump. Finalmente, en la madrugada del martes al miércoles, EEUU e Irán firmaron un alto al fuego de 15 días: Trump reivindica una "victoria total" y Teherán permitirá el "paso seguro" por Ormuz.

"No en el caso de Venezuela, pero sí en otros muchos casos, como, por ejemplo, con Groenlandia", matiza Cembrero. Y, al final, subraya, "acaba estando en una situación peor que el día 28 de febrero, cuando empezó la guerra en Irán. Con Groenlandia hubo una reacción firme por parte de varios gobiernos europeos, y al final dio una marcha atrás".

Por su lado, Cembrero quiere también recordar el caso concreto de Trump con España: "El 3 de marzo, Trump anunció sanciones comerciales a España, que había encargado su secretario del Tesoro que pusiera en marcha, porque el primer paso que dio el Gobierno fue el de prohibir el uso de las bases [a EEUU] para atacar a Irán. Y esas sanciones no se han concretado y no se van a concretar, porque es extraordinariamente difícil".

Ahora bien, tal como advierte Cembrero, "podría haber tomado Trump otras medidas, que también nos hubiesen fastidiado, como por ejemplo, cancelar los visados para ciudadanos españoles", pero, sin embargo, tampoco lo ha hecho: "No ha tomado ninguna medida. Es decir, aquí la derecha nos dijo que esta actitud del Gobierno español tendría un precio, pero hasta ahora no lo ha tenido porque no siempre Trump muerde", concluye el periodista. En el vídeo, podemos ver al completo esta intervención.

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