Cembrero, sobre los incendios: "No es momento de visitas, ni del presidente de Andalucía ni del presidente del Gobierno"

En Al Rojo Vivo, Cembrero critica las visitas de autoridades en plena emergencia: "solo estorban". Cree que su presencia debe esperar a que los incendios estén controlados, para mostrar empatía y anunciar ayudas a las víctimas.

Ignacio Cembrero, analista, ha criticado las expectativas sobre las llamadas y visitas de las autoridades ante los incendios en España. Según Cembrero, "criticar a Pedro Sánchez por no haber llamado a algunos presidentes autonómicos, empezando por Mañueco, me parece disparar hacia arriba y, sobre todo, irrelevante. Las llamadas del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos no van a cambiar nada".

En su opinión, la comunicación más útil se debe producir "entre los consejeros autonómicos y los ministros competentes, como el de Interior y la ministra de Defensa, que son quienes pueden, desde sus ministerios, contribuir directamente a la lucha contra los incendios".

Para ilustrar su punto, Cembrero pone como ejemplo el caso de Francia, donde el presidente Emmanuel Macron enfrentó el mayor incendio forestal de la historia del sureste del país, que destruyó varios edificios. "Macron no hizo llamadas simbólicas; trabajó directamente sobre el terreno", explica.

Cembrero también cuestiona la necesidad de desplazamientos de los máximos dirigentes durante los incendios. "No me parece necesario que el presidente de Andalucía se desplace a Cádiz o a otro lugar afectado, y menos todavía el presidente del Gobierno. En estas circunstancias, lo que hacen es estorbar".

Para el analista, la presencia de autoridades debería reservarse para cuando los incendios se han controlado: "Es entonces cuando pueden mostrar su empatía con las víctimas y hablar de posibles ayudas para resarcir los daños".