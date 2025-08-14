Un vecino de Monterrei, Ourense, señala que la coordinación contra el incendio es "un caos": "Mi madre lo ha perdido todo"

Este vecino asegura que se vieron prácticamente solos ante el incendio. "No ha venido ningún medio aéreo y los coches cisterna han llegado justos", ha criticado, asegurando que la coordinación de los agentes ha sido "un caos".

Galicia es una de las comunidades autonómicas afectadas por los incendios que están arrasando España. Un vecino de Monterrei, Ourense, lamenta que las casas de la aldea en la que vive su madre han quedado completamente calcinadas.

"Lo ha perdido todo", ha señalado, dejando claro que han quemado todos sus enseres, tractores y las fincas. "Se han quemado todas, incluso dos casas en las que vivían mis dos hermanos", ha confesado.

Este vecino ha reconocido que se vieron "muy solos" ante el incendio. "Entiendo que hay muchos fuegos, pero aquí arden casas", ha destacado, indicando que no cree que en todos los pueblos estuviese ocurriendo lo mismo.

"No ha venido ningún medio aéreo. Los coches cisterna han llegado justos y luego nos han dejado solo con uno", ha criticado, asegurando que la coordinación de los agentes y los bomberos ha sido "un caos".