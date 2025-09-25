Ahora

Masacre en Gaza

Cembrero, sobre los dirigentes del PP que no hablan de "genocidio" en Gaza: "Que al menos digan crímenes contra la humanidad"

El periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que le gustaría escuchar a algunos dirigentes del Partido Popular, "empezando por Alberto Núñez Feijóo", hablar de crímenes contra la humanidad o de guerra.

Cembrero, sobre los dirigentes del PP que no hablan de "genocidio" en Gaza: "Que al menos digan crímenes contra la humanidad"

Ignacio Cembrero ha reflexionado sobre emplear la palabra "genocidio" al hablar de Gaza. El periodista ha indicado que se trata de un término que está "en sintonía" con lo que han dicho en Naciones Unidas, recordando que Pedro Sánchez "fue pionero" en utilizarla.

Sin embargo, ha reconocido que puede entender que algunos no quieran decirlo porque la Corte Penal Internacional "no habla de ello".

Pese a esto, ha confesado que le gustaría que, aquellos que no quieren hablar de genocidio, como José Luis Martínez-Almeida, al menos hablasen de "crímenes de guerra".

"Me gustaría que algunos dirigentes del Partido Popular, empezando por Alberto Núñez Feijóo, hablasen al menos de crímenes contra la humanidad", ha señalado.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general pide su absolución y señala una "operación perfectamente orquestada desde el aparato de la Comunidad de Madrid"
  2. Pedro Sánchez confirma que volverá a presentarse a las elecciones de 2027: "Lo he hablado con mi familia y mi partido"
  3. Igualdad pide "disculpas" por los "fallos" de las pulseras antimaltrato, pero asegura que "el sistema funciona"
  4. Trump exige investigar el "sabotaje de la ONU" y advierte que su Servicio Secreto busca a los culpables: "Deberían ser arrestados"
  5. Drones no identificados obligan a cerrar un aeropuerto en Dinamarca por segunda vez esta semana
  6. Armas, parafernalia nazi, drogas y 100.000 euros en efectivo: esto es lo incautado al grupo ultra 'Suburbios Firm' que lideraba 'El Ratilla'