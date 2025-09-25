Cembrero, sobre los dirigentes del PP que no hablan de "genocidio" en Gaza: "Que al menos digan crímenes contra la humanidad"

El periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que le gustaría escuchar a algunos dirigentes del Partido Popular, "empezando por Alberto Núñez Feijóo", hablar de crímenes contra la humanidad o de guerra.

Ignacio Cembrero ha reflexionado sobre emplear la palabra "genocidio" al hablar de Gaza. El periodista ha indicado que se trata de un término que está "en sintonía" con lo que han dicho en Naciones Unidas, recordando que Pedro Sánchez "fue pionero" en utilizarla.

Sin embargo, ha reconocido que puede entender que algunos no quieran decirlo porque la Corte Penal Internacional "no habla de ello".

Pese a esto, ha confesado que le gustaría que, aquellos que no quieren hablar de genocidio, como José Luis Martínez-Almeida, al menos hablasen de "crímenes de guerra".

"Me gustaría que algunos dirigentes del Partido Popular, empezando por Alberto Núñez Feijóo, hablasen al menos de crímenes contra la humanidad", ha señalado.