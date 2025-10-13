Cembrero, sobre la ausencia de Abascal en el desfile del 12 de Octubre: "No está haciendo un desplante a Sánchez, sino al rey"

El periodista y escritor Ignacio Cembrero analiza la ausencia de Santiago Abascal, líder de Vox, en la tribuna de autoridades durante el desfile del 12-O, celebrado este domingo en Madrid. En el vídeo, los detalles.

Santiago Abascal, líder de Vox, decidió no sentarse en la tribuna de autoridades durante el desfile del 12-O, celebrado este domingo en Madrid, que estuvo marcado, una vez más, por los abucheos y silbidos que algunos espontáneos protagonizaron.

"Qué manera de subvertir por parte de elementos de ultraderecha un acto institucional que además preside el rey, y no el presidente del Gobierno", afirma el periodista y escritor Ignacio Cembrero. Además, señala el periodista que a estos insultos, ya tradicionales, se suma otro más: Abascal renunció a estar en la tribuna porque, según explicó, 'quería boicotear los actos en los que participaba un Gobierno corrupto'.

Pero, según confirma Cembrero, "no está haciendo un desplante al presidente del Gobierno con su ausencia, sino al rey, al jefe del Estado. Por eso digo que a esos insultos se sumó, a su manera, sin insultar directamente pero sí con su ausencia, el líder de Vox". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.