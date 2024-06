Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Sevilla, fue muy crítico con el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga la causa de Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y cuyo último giro ha sido hacer uso de una providencia para responder a Sánchez y justificar la citación de Gómez.

"No estoy sorprendido, porque el juez ya está demostrando sobradamente quién es y a qué se dedica", expresó Pérez-Royo, tras lo que destacó, en primer lugar, "que es la providencia de un leguleyo semiculto que no debería jamás estar ocupando la función jurisdiccional que ocupa".

Así, el catedrático señaló que "evidentemente que no hay ninguna norma en el ordenamiento español que impida hacer continuar una investigación en período electoral", pero hasta ahora había habido "una convención de los jueces en España, que hasta ahora han entendido que no debían interferir en los procesos electorales y, por lo tanto, como personas decentes, se han abstenido de intervenir".

"Lo que ha habido no era una costumbre, que es lo que confunde el juez, que habla de costumbre y no sabe lo que es, sino que lo que ha habido es una convención, una norma no escrita. De esa convención es de la que se aparta este señor", criticó, a lo que añadió que "frente a la decencia de los jueces que hasta ahora se han abstenido, este señor ha optado por situarse en la posición no decente de intervenir y hacer lo que está haciendo". "Este señor sabe muy poco Derecho y aparenta que lo sabe, y eso es lo grave. Tiene una formación jurídica limitadísima, y la providencia lo pone de manifiesto", concluyó Javier Pérez-Royo.