El catedrático Pérez-Royo, sobre el juez Peinado tras vetar la Audiencia su investigación sobre Air Europa: "Resulta bochornoso que siga con el tema"

Una vez más, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido vetar la investigación del juez Peinado sobre el rescate a Air Europa dentro del caso Begoña Gómez. La Audiencia asevera que en la imputación de Begoña Gómez se ve "una clara desviación de poder".

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez-Royo, se muestra de acuerdo con la decisión de la Audiencia: "Es un tema que está perfectamente resuelto y que está archivado porque Air Europa recibió el mismo trato que recibieron prácticamente todas las aerolíneas en todos los países europeos que se vieron afectados por el COVID-19. Como no podían volar, había que rescatarlas y darles un impulso económico que les permitiera continuar existiendo como compañías aéreas".

Por ende, el catedrático sostiene que no hay nada: "Lo que está haciendo el juez Peinado roza la prevaricación, es una investigación que tiene elementos de prevaricación, desde mi punto de vista, bastante obvios. No hay nada. Es que esa querella no debió ser admitida a trámite (...) Resulta bochornoso que todavía siga (con este caso)". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.