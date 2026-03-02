El catedrático Álvarez-Ossorio, tras los ataques entre Israel y Líbano: "Estamos viendo un escenario de guerra total, no hay ningún tipo de líneas rojas"

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de UCM, analiza el ataque de Hizbulá a Israel: "Dudo de que el liderazgo de Hizbulá quiera una guerra total con Israel", afirma. En el vídeo, todos los detalles.

Israel ha lanzado la madrugada de este lunes una intensa oleada de bombardeos contra los barrios meridionales de Beirut (Líbano) después de que el grupo chií libanés Hizbulá entrara en escena en el conflicto de Irán y perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío.

"Lo que estamos viendo es un escenario de guerra total en la región, hay ya más de diez países implicados bombardeados. No hay ningún tipo de líneas rojas porque Israel ha empezado asesinando a buena parte de la Guardia Revolucionaria, también al líder supremo, y esto ha hecho que Irán esté quemando todos los barcos en muy poco tiempo", asegura Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de UCM.

El experto, no obstante, duda de que el liderazgo de Hizbulá quiera una guerra total con Israel, porque saben que "tienen todas las de perder": "Ya demostraron la absoluta superioridad militar por parte de Israel en el curso de la última guerra y, por lo tanto, creo que pueden haber sido elementos descontrolados sin la luz verde del liderazgo de Hizbulá, que además está muy presionado por el propio presidente del Gobierno, que no quiere involucrar a un país como Líbano", explica el catedrático.

Igualmente, explica el experto que una buena parte de la sociedad libanesa no quiere involucrarse en una guerra total con Israel porque ya saben las consecuencias que puede tener. Por lo tanto, "puede ser que hayan sido elementos que no hayan sido las órdenes del liderazgo los que hayan llevado a cabo estos ataques", insiste y concluye Álvarez-Ossorio. No obstante, en el vídeo podemos ver al completo esta intervención y análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.