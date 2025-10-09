Carrión señala que hay "máxima cautela" con el acuerdo entre Israel y Hamás: "Hay una enorme desconfianza con Netanyahu"

El periodista Francisco Carrión ha señalado en Al Rojo Vivo que Netanyahu podría haber llegado a este acuerdo con Hamás "hace mucho tiempo", evitando así que se produjesen "muchas muertes por el camino".

Francisco Carrión ha analizado en Al Rojo Vivo el acuerdo que han alcanzado Israel y Hamás, señalando que Netanyahu podría haber llegado a esto "hace mucho tiempo", evitando que se produjesen "muchas muertes por el camino".

El periodista ha indicado que ha podido hablar con una fuerte cercana a las negociaciones que le ha dicho una frase que le ha llamado mucho la atención: "Crucemos los dedos".

De esta forma, parece que todavía hay "máxima cautela" tras alcanzar este acuerdo, y es que hay "problemas técnicos sin resolver". Un hecho al que se une que hay una "enorme desconfianza con Netanyahu".

Francisco Carrión ha señalado que Hamás espera que Israel mantenga su alto el fuego cuando consiga los rehenes y no reanude de nuevo las hostilidades en Gaza, como ha hecho anteriormente.

