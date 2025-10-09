La alegría de la madre de un rehén israelí tras conocer que serán liberados: "No puedo explicar lo que siento"

Tras dos años de cautiverio, las familias no han podido aguantar la emoción al enterarse de la noticia. Entre ellos se encuentra Einav Zangauker, madre de uno de los afectados, que asegura que se siente tan entusiasmada que no puede ni "respirar".

Las calles de Gaza y Tel Aviv celebran este jueves el acuerdo entre Hamás e Israel para liberar a los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos. Esta decisión podría marcar el comienzo del fin de la guerra en una primera fase de un plan de paz.

Diana Mata, jefa de Internacional de laSexta, recuerda en Al Rojo Vivo que quedan 48 personas cautivas de los que al menos 20 seguirían con vida, según las informaciones que han proporcionado los milicianos.

Tras dos años, las familias de los rehenes no han podido aguantar la emoción al enterarse de la noticia. Entre ellos se encuentra Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, que asegura que se siente tan entusiasmada que no puede ni "respirar".

"Matan está regresando. No puedo respirar, no puedo explicar lo que siento, es una locura", expresa Einav, preguntándose qué decir y hacer cuando se reencuentre con su hijo.

Asimismo, esta mujer explica entre lágrimas que lo primero que hará será abrazarle y besarle: "Solo decirle que lo amo, eso es todo. Y ver cómo sus ojos se hunden en los míos", añade.

