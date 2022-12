La periodista Carmen del Riego se ha sorprendido por las declaraciones de Aznar contra la gestión política del Gobierno de Mariano Rajoy. "Me sorprendió la virulencia con la que desacreditó la forma de gobernar de Mariano Rajoy".

Según Del Riego, Aznar considera que el partido no ha defendido lo suficiente su gestión a raíz del caso Gürtel. "Siente que no ha existido una defensa contundente de su presidencia. Además, sintió también que el partido no defendió a su mujer, Ana Botella, en el caso Madrid Arena. Considera que el Gobierno está siendo desleal con los principios de la política del Partido Popular", ha explicado la periodista.

Aznar no descartó durante la entrevista su regreso a la política activa. Carmen del Riego cree que "realmente no lo tiene en la cabeza, y nadie se lo cree". La periodista considera que "el Partido Popular que tendría que elegirle ahora, no le seguiría". Para Carmelo Encinas, con sus declaraciones Aznar sólo pretende asustar. "Trata de maniobrar a la defensiva. En esa comparecencia, Aznar quiso advertir a Rajoy y al grupo Prisa".