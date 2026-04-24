Carmen Morodo: "Vox ha dejado de ser un partido conservador y de extrema derecha, y ya es puro lepenismo"

La periodista reflexiona tras los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, en los que Vox ha impuesto el concepto de prioridad nacional que el PP ha comprado en estas regiones. En el vídeo podemos ver su análisis completo.

"Vox ha dejado de ser un partido conservador y de extrema derecha, y ya es puro lepenismo", afirma la periodista y subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, tras la polémica de la prioridad nacional que Vox ha puesto encima de la mesa y que el PP ha comprado para sus acuerdos en Aragón y Extremadura.

Así, la periodista destaca que el partido de Santiago Abascal "ha abandonado banderas ideológicas que tenía hasta ahora y se dedica, ahora mismo, en estas campañas de este ciclo electoral a seguridad e inmigración".

Por tanto, asegura contundente que, con lo que estamos viendo y oyendo, "es inviable que haya una colaboración y que salgan gobiernos estables, productivos y eficaces para la ciudadanía entre PP y Vox". Es más, "serán mucho más autodestructivos para ellos mismos que lo que hemos visto en algunas luchas, en algunas pugnas dentro del PSOE y Podemos en aquellos momentos iniciales".

Y además, añade Morodo, "este discurso es peligroso para nuestra convivencia y para nuestra cohesión, porque es evidente que ante la opinión pública puede calar muy fácilmente. Es evidente que puede haber, incluso, una competencia entre españoles que están en una situación vulnerable y extranjeros con todas las de la ley que que que cobran, también ayudas y que también están en una situación de mayor incluso vulnerabilidad. Pero esto solo va a generar problemas de convivencia".

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