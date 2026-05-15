Carmen Morodo revela que existe una "inquietud silenciosa en el PP" sobre si mantienen o no la mayoría absoluta: "En ningún caso está hecha"

"Será una noche electoral larga", subraya la periodista y subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, porque insiste en que no está para nada clara la mayoría absoluta de Juanma Moreno. En el vídeo, los detalles.

La periodista y subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, señala dos claves fundamentales de las elecciones andaluzas, que se celebran este domingo 17 de mayo y que hoy, viernes 15, cierra su campaña.

La primera de ellas, destaca Morodo, es "si hay o no hay mayoría absoluta del PP, que a estas horas, a horas de que se cierre la campaña, existe esa inquietud silenciosa dentro del cuartel general del PP sobre si mantienen o no mantienen la mayoría absoluta. No está hecha en ningún caso y será una noche electoral larga".

Y la segunda clave, y "casi tan determinante como esta", subraya Morodo, "porque al final, con mayoría o sin mayoría absoluta, el PP seguirá gobernando en la Junta, es el resultado de María Jesús Montero. Yo sí percibo que en estos momentos, ellos [PSOE] tienen un cierto miedo a quedarse por debajo de su suelo histórico, esto es, por debajo de los 30 escaños".

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