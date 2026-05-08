Carmen Morodo responde a Vox tras acusar a Sánchez de provocar una epidemia: "Este discurso político es más peligroso que el virus"

La periodista carga contra las palabras de Santiago Abascal sobre el hantavirus y situa el discurso del líder de Vox dentro de una estrategia "estructural" de confrontación política. Además, destaca que en este momento "lo importante es hablar claro, ofrecer información y transmitir tranquilidad".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus. “Pedro Sánchez no tiene ni un solo escrúpulo y es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside”, aseguró Abascal durante una atención a los medios en Almuñécar.

Sus palabras no tardaron en encontrar respuesta. La subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, fue especialmente contundente al valorar el mensaje del líder de Vox: "Este discurso político es más peligroso que el virus".

Morodo enmarcó además las declaraciones de Abascal dentro de una estrategia política que, a su juicio, ya forma parte del ADN del partido. "No creo que sea algo coyuntural. Es estructural en Vox. Estamos en plena precampaña en Andalucía y necesitan calentar el ambiente, movilizar a su electorado, especialmente ante una campaña muy contenida del Partido Popular y en un contexto en el que algunas encuestas apuntan a incertidumbre sobre la mayoría absoluta", explicó en Al Rojo Vivo.

Para la periodista, detrás de mensajes como este no hay un análisis sanitario o político riguroso, sino una lógica puramente electoral. "No hay ningún análisis racional que podamos hacer sobre este tipo de discursos. El objetivo es movilizar y trasladar la idea de que todo vale con tal de arañar un voto".

"Sí, efectivamente, este tipo de mensajes puede ser más peligroso que el propio virus", insistió Morodo, aunque defendió que la mejor respuesta ante este tipo de polémicas pasa por la transparencia institucional. "Lo importante ahora es hablar claro, ofrecer información y transmitir tranquilidad. España tiene capacidad técnica, sanitaria y médica para afrontar una situación como esta. Y si existe algún problema, no es sanitario, sino de gobernanza política y, sobre todo, de comunicación".

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