Ignacio Urquizu, tras las palabras de Vox sobre Sánchez y la epidemia: "Abascal es un peligro para los españoles"

Ignacio Urquizu ha reaccionado con dureza a las declaraciones de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez. El líder de Vox aseguró que Sánchez "sería capaz incluso de provocar una epidemia" con tal de desviar la atención de los casos de corrupción que afectan a su entorno político y personal.

Ignacio Urquizu ha reaccionado con dureza a las declaraciones de Santiago Abascal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de Vox aseguró que Sánchez "sería capaz incluso de provocar una epidemia" con tal de desviar la atención de los casos de corrupción que afectan a su entorno político y personal.

Las palabras del dirigente de Vox provocaron una contundente respuesta de Urquizu, que alertó del impacto que este tipo de discursos puede tener sobre la confianza ciudadana en la ciencia y en las instituciones sanitarias.

"Mientras escuchaba al señor Abascal me acordaba de algunos datos de encuestas. Cuando terminó la pandemia, cerca del 90% de los españoles estaba dispuesto a volver a vacunarse si fuese necesario. Hoy ese porcentaje apenas supera el 60%. Y esa caída se concentra especialmente entre los jóvenes y entre los votantes de Vox. Es decir, este señor es un peligro para la sociedad. El señor Abascal es un peligro para los españoles", ha señalado.

Urquizu también reflexiona sobre por qué los discursos antivacunas, anticientíficos o contrarios a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud logran calar en parte de la población: "La mayoría de la ciudadanía no dispone de toda la información y, cuando necesita entender algo complejo, busca referentes. Esos referentes pueden ser científicos, médicos o expertos, pero también políticos o comunicadores. Y hay personas que, por distintas razones, terminan dando más credibilidad a un político como Abascal que a un médico".

El sociólogo calificó de "irresponsable" este tipo de estrategia política y advirtió de sus consecuencias sociales: "Hay dirigentes que, por ganar un voto, están dispuestos a alimentar la desconfianza hacia la ciencia y las instituciones. Y eso es profundamente irresponsable, porque no se puede poner en peligro a toda una sociedad por un puñado de votos".

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