Carmen Morodo reflexiona sobre la posición del PP en la guerra: "Un partido de Gobierno no puede actuar conforme actúa la extrema derecha de Vox"

"Tienes que actuar desde la razón, con objetividad y no aplicar una doble vara de medir en función de si quien está actuando mal en el ámbito internacional es supuestamente de los tuyos o no", afirma la periodista Carmen Morodo. En el vídeo, todos los detalles.

En un tema como la guerra de Irán y todo lo que está pasando en el ámbito internacional, "no puedes incurrir en contradicciones", afirma la subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, en Al Rojo Vivo. Esto es, "tienes que actuar desde la razón, con objetividad y no aplicar una doble vara de medir en función de si quien está actuando mal en el ámbito internacional es supuestamente de los tuyos o no".

De este modo y señalando al PP, destaca que "un partido de Gobierno no puede actuar conforme actúa la extrema derecha, que no es un partido de gobierno, como es Vox. Por tanto, en los temas de Estado, tienes que ser un partido de Gobierno y fijar posición con claridad".

No obstante, afirma Morodo que "todos sabemos que hay un lobby judío que tiene mucha importancia" y, por ende, hay intereses económicos, diplomáticos y, en general, muchos intereses en juego. "Pero si ya no lo haces por coherencia, como obligación, desde el punto de vista de que eres un partido de Gobierno, lo tienes que hacer si quieres conectar con la mayor parte de tu electorado", afirma Morodo.

Porque esa base social y católica, que ya pasó con la guerra de Irak, añade, "no está de acuerdo y no puede validar, ni va a validar, lo que ha pasado este fin de semana en Israel (la Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro para la misa del Domingo de Ramos y los agentes detuvieron al cardenal Pierbattista Pizzaballa junto al Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, cuando iban de camino al lugar "de forma privada y sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial)".

Por ende, concluye Morodo que "desde el punto de vista estrictamente social, dentro del electorado de la derecha, el 'No a la guerra' también triunfa, como triunfó con la guerra de Irak". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su análisis.

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