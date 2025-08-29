Carmen Morodo, sobre Quiñones: "Estamos ante una tragedia, no caben tacticismos políticos"

La periodista alerta de que, ante los incendios, prima la estrategia política sobre la gestión: un pulso entre comunidades y Gobierno central para esquivar responsabilidades en lugar de dar respuestas.

La periodista Carmen Morodo ha criticado con dureza la gestión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a raíz de los incendios. A su juicio, "estamos ante una tragedia, y ante una tragedia no caben tacticismos políticos". Morodo considera que, si el consejero "no puede dar la cara y ofrecer explicaciones, lo que tiene que hacer es dimitir o ser cesado".

Morodo critica que, en primer plano, lo que se ha impuesto es la estrategia política: "Lo hemos visto en las comparecencias del Senado. Todo se ha convertido en un juego para imponer un relato sobre el otro, en un enfrentamiento —a veces abierto— entre comunidades autónomas y Gobierno central para ver quién asume menos responsabilidad o quién se quita de en medio de lo que ha pasado".

Por encima de estas disputas, advierte la periodista, falta un plan estatal de prevención: "Ese plan no puede limitarse a las comunidades autónomas, aunque ahora mismo sean ellas las responsables de la extinción".

En cambio, señala, han quedado relegados al segundo plano los técnicos, Protección Civil, los brigadistas que protestan, y la fiscalización real sobre lo ocurrido: "No se está analizando qué ha fallado ni dónde faltan más presupuestos. Eso no lo vemos en los focos, pero tampoco se va a hacer detrás".

Y concluye con una advertencia: "España se quema mientras unos y otros piensan ya en las elecciones en Castilla y León y en las siguientes que vendrán".