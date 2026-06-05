Carmen Morodo: "Ya no estamos hablando de las andanzas de Leire Díez, sino de un problema que afecta al corazón del PSOE"

La periodista cuestiona las explicaciones de Pedro Sánchez sobre el caso Leire Díez y sostiene que el asunto ya no se limita a responsabilidades individuales, sino que abre un debate político e institucional sobre la cadena de mando y el alcance de la responsabilidad en el Gobierno.

La subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez sobre el caso Leire Díez y ha defendido que el debate ya trasciende la actuación de una sola persona para situarse en el terreno de las responsabilidades políticas e institucionales.

"Ya no estamos hablando de las andanzas de Leire Díez. Estamos hablando de un problema que afecta al corazón del Partido Socialista, donde aparecen nombres como el de Cristina Narbona y de una trama que, según se ha conocido, tuvo interlocución con instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil o la SEPI. No se trata de que una persona cualquiera acceda a estos ámbitos; estamos hablando de organismos de primer nivel".

Morodo ha subrayado además la relevancia de las conclusiones recogidas en la investigación:"Hay un informe y hay un sumario. Y lo que la UCO está señalando es la existencia de una presunta organización criminal dirigida por Santos Cerdán y ejecutada por Leire Díez. Además, la investigación apunta también al presidente del Gobierno. Yo no voy a dar por hecho si sabía o no sabía lo que estaba ocurriendo, pero las explicaciones que se han dado hasta ahora son insuficientes".

A su juicio, la cuestión ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva judicial: "Aquí ya no estamos solo ante un problema penal. Estamos ante un debate político, institucional y de cadena de mando. Hablamos de una trama que presuntamente actuaba en beneficio de Pedro Sánchez, en beneficio del presidente del Gobierno".

La periodista también ha puesto el foco en el modelo de poder construido en torno al jefe del Ejecutivo: "Estamos ante un esquema de concentración de poder en el que Pedro Sánchez lo controla todo. Eso lo sabemos quienes seguimos la actualidad política y también lo saben dentro del propio Partido Socialista. Por eso hay un concepto que vuelve a ser fundamental en este debate: la responsabilidad política".

Y ha concluido señalando directamente al presidente del Gobierno en ese plano de responsabilidad: "Más allá de lo que determinen los tribunales sobre posibles responsabilidades penales, la responsabilidad política es otra cuestión distinta. Y esa responsabilidad política, hoy por hoy, apunta directamente a Pedro Sánchez".

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