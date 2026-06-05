Campos apoya que Mercedes González dimita de su cargo: "Debe marcharse porque la democracia no puede normalizar la mentira"

Miguel Ángel Campos, periodista de 'Cadena SER', ha analizado el caso de Leire Díez y el objetivo de sus contactos con la directora general de la Guardia Civil:"Lo que buscaban con esa conexión y esos encuentros era obtener un favor para Rubén Villalba, el guardia civil implicado en el caso Aldama, y, supuestamente, también evidenciar una especie de persecución contra la UCO".

Sobre si Mercedes González debería dimitir, Campos ha sido contundente: "Absolutamente, sí. Con independencia del contenido de esas conversaciones y de que, según explicó en su comunicado, no hizo caso a Leire Díez y prácticamente la expulsó de su despacho. Al margen de todo eso, no podemos normalizar la mentira en política. El ministro nos aseguró que Mercedes González no se había reunido en ningún momento con Leire Díez. Ahora sabemos que sí hubo encuentros. No importa tanto lo que ocurrió en esas reuniones como el hecho de que se negara su existencia. Se nos dijo que no había acudido a ellas y posteriormente hemos comprobado que sí. Debe marcharse, porque la democracia no puede normalizar la mentira, venga de donde venga".

Respecto a quién dirigía esta supuesta trama, ha señalado: "Todo arranca con Leire. Es ella quien aprovecha ese momento de turbulencias en el Partido Socialista para comercializar los audios de Dolcet y la documentación de la que disponía. Sin embargo, por lo que conocemos del sumario, era Santos Cerdán quien organizaba las reuniones que mantenían".

Sobre la decisión del juez Pedraz de solicitar información relativa a las cuentas del PSOE y del PSC, Campos ha explicado: "La investigación parte del pago de 20.000 euros realizado por el PSOE a Crónica Libre y de otro abono de una cantidad similar efectuado por el PSC en fechas muy próximas. Además, las agencias que realizaron esos pagos guardan relación con empresas contratadas por el PSOE. A partir de ahí, la UCO ha solicitado un requerimiento para examinar en profundidad las cuentas del PSOE y del PSC. El juez tendrá acceso a todos los movimientos bancarios, ingresos, disposiciones y operaciones financieras. Todo quedará a disposición del magistrado. Dicho esto, a priori no parece una justificación especialmente sólida para una reclamación de tal alcance, por lo que la medida podría considerarse desproporcionada".

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