Carmen Morodo, sobre la actitud de los políticos ante los incendios: "Deben darnos información correcta y no manipular los hechos"

La periodista Carmen Morodo ha señalado en Al Rojo Vivo que la bronca política por los incendios forestales traslada a la ciudadanía una sensación de "orfandad absoluta" en cuanto al funcionamiento del Estado.

Los graves incendios que asolan España desde hace semanas han vuelto a poner de manifiesto el enfrentamiento, el duro cara a cara, entre el PSOE y el PP. Los dos grandes partidos continúan con su bronca política mientras intentan eludir responsabilidades.

Carmen Morodo ha señalado que hay muchos elementos sobre los que se pueden hacer críticas, destacando que lo que hace falta es "buscar soluciones consensuadas".

La periodista ha asegurado que el problema de los incendios forestales no se va a arreglar con las comparecencias que se van a producir, pidiendo a los responsables políticos que "no sigan desinformando".

"Tienen la obligación de intentar, cada uno de ellos en lo que le compete a sus responsabilidades, darnos información correcta y no manipular los hechos", ha recalcado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que la sensación que se está trasladando a la ciudadanía es de "orfandad absoluta" en cuanto al funcionamiento del Estado.

