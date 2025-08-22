Carmen Morodo, ante la actitud de los políticos: "Me encabrona la normalización de la bronca política que hemos hecho en todo"

La periodista se ha mostrado muy crítica con la actitud que están teniendo los políticos ante la situación extrema que vive España por los incendios forestales. "Aquí hay una ideología, pero es partidista", ha lamentado.

Carmen Morodo ha confesado que le "encabrona" ver la normalización que hemos hecho de "la bronca política" en todo. La periodista ha señalado que le parecen "indignas" las declaraciones que están realizando los políticos mientras se ven imágenes de gente intentando luchas contra el fuego con sus propias manos.

"Son personas que han visto cómo se quemaba todo, su pasado, su presente y su futuro", ha destacado, lamentando que aquí hay una ideología, "pero es partidista".

De esta forma, ha señalado que nada de lo que está ocurriendo tiene que ver con lo público o lo privado o con si faltaron medios o no. "Lo que ha habido es un problema de coordinación que compete al Gobierno, y un problema en las comunidades autónomas porque no han hecho los deberes con sus planes forestales", ha aclarado.

La periodista ha confesado que cree que no podemos aprender de todo esto hasta que los partido políticos no hagan autocrítica, reconozcan en qué se han equivocado y pongan el foco en lo importante.