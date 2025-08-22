Ahora

Confrontación política

Carmen Morodo, ante la actitud de los políticos: "Me encabrona la normalización de la bronca política que hemos hecho en todo"

La periodista se ha mostrado muy crítica con la actitud que están teniendo los políticos ante la situación extrema que vive España por los incendios forestales. "Aquí hay una ideología, pero es partidista", ha lamentado.

Carmen Morodo, ante la actitud de los políticos: "Me encabrona la normalización de la bronca política que hemos hecho en todo"

Carmen Morodo ha confesado que le "encabrona" ver la normalización que hemos hecho de "la bronca política" en todo. La periodista ha señalado que le parecen "indignas" las declaraciones que están realizando los políticos mientras se ven imágenes de gente intentando luchas contra el fuego con sus propias manos.

"Son personas que han visto cómo se quemaba todo, su pasado, su presente y su futuro", ha destacado, lamentando que aquí hay una ideología, "pero es partidista".

De esta forma, ha señalado que nada de lo que está ocurriendo tiene que ver con lo público o lo privado o con si faltaron medios o no. "Lo que ha habido es un problema de coordinación que compete al Gobierno, y un problema en las comunidades autónomas porque no han hecho los deberes con sus planes forestales", ha aclarado.

La periodista ha confesado que cree que no podemos aprender de todo esto hasta que los partido políticos no hagan autocrítica, reconozcan en qué se han equivocado y pongan el foco en lo importante.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego se reactiva en Pontevedra con varios focos mientras que el incendio de Jarilla queda estabilizado
  2. El fuego como arma política: el PP critica al Gobierno por ralentizar las ayudas, pero el Ejecutivo defiende que ya estaban activas
  3. Los civiles, los más afectados por la guerra: representan el 83% de las muertes en Gaza
  4. Una jueza ordena desmantelar en 60 días la polémica cárcel de migrantes Alligator Alcatraz
  5. Dos atentados contra una base aérea y un helicóptero policial dejan 18 muertos y decenas de heridos en Colombia
  6. Asesinato frustrado en Málaga: detienen a dos sicarios, uno de ellos menor, cuando se disponían a cometer el crimen