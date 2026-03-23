Carlos Cué: "Sánchez va a aprovechar la guerra para reivindicar que cuando se vota ultraderecha, se tienen resultados de ultraderecha"

El periodista de 'El País' analiza el plante de Sumar al PSOE en el Consejo de Ministro y la estrategia de Pedro Sánchez en plena tensión internacional: presión al PP y uso político de la guerra como eje del relato.

Carlos Cué, periodista de 'El País', analiza en Al Rojo Vivo el plante de Sumar al PSOE el pasado viernes y el trasfondo político que atraviesa al Gobierno en plena tensión internacional.

Según explica, en el último Consejo de Ministros —el del martes— Pedro Sánchez trasladó a su equipo una idea clara: el conflicto será largo y su impacto político, profundo. "Esto va para largo. Nadie lo sabe con certeza, pero todo apunta a que será así. Y, sobre todo, tendrá una influencia política brutal", vino a decir.

En ese contexto, Cué subraya que Sánchez insiste en que el Ejecutivo está "en el lugar correcto", pero también en la necesidad de presionar al Partido Popular. La estrategia pasa por tensionar a la derecha española, a la que el presidente sitúa —al menos en su posición inicial— más alineada con la guerra, aunque Alberto Núñez Feijóo haya matizado después ese posicionamiento.

Además, el presidente busca convertir esta coyuntura en un argumento político a su favor. Ya lo dejó entrever en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde defendió que España cuenta con una energía más barata que otros países gracias a las políticas aplicadas por su Gobierno.

En ese marco, Cué resume una de las claves del enfoque del presidente: "Sánchez va a aprovechar la guerra para reivindicar que cuando se vota ultraderecha, se tienen resultados de ultraderecha". Una lectura que conecta el contexto internacional con el auge de liderazgos como el de Donald Trump y que, en última instancia, refuerza la idea de que el voto tiene consecuencias políticas directas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.