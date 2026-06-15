Carlos E. Cué: "Es un poco particular que la UCO esté investigando cómo se investigó a la UCO"

El periodista critica la falta de explicaciones del PSOE sobre su gerente imputada y pide transparencia, al tiempo que señala la polémica en torno a la UCO, las filtraciones y la tensión institucional por el caso.

El periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha criticado con dureza la gestión del PSOE en relación con la gerente del partido, imputada pero que continúa en el cargo: "Una de las cosas más desconcertantes e injustificables en esta polémica es la falta de explicaciones del PSOE. Menos mal que Rebeca Torró por fin va a dar una rueda de prensa. Pero creo que también debería darla la gerente, que no es un cargo técnico: es una persona que fue diputada y, por tanto, una política con obligación de rendir cuentas. Es la gerente del partido, y el 90% del dinero que gestiona es dinero público. No puede seguir escondida, tiene que dar explicaciones".

Cué ha ampliado su reflexión al contexto institucional y a otras comparecencias previstas, como la del Senado: "Mañana hay una comparecencia en el Senado en la que tiene que dar explicaciones la directora de la Guardia Civil, que tampoco ha hablado públicamente hasta ahora. Hay mucha gente que no ha hablado y tiene que hablar. Dicho esto, hay que dar todas las explicaciones, pero también conviene ver el informe con detalle".

En ese punto, el periodista ha apuntado a la polémica en torno a la UCO: "Es un poco particular que la UCO esté investigando cómo se investigó a la UCO. Es decir, que los propios agentes revisen cómo se abrieron investigaciones contra ellos. Eso ha generado muchísimo ruido dentro de la Guardia Civil".

Cué ha añadido una reflexión sobre el secreto de sumario y las filtraciones: "Esto no es un Estado policial, es un Estado democrático. La Policía y la Guardia Civil pueden acceder a información muy sensible para investigar delitos, pero lo mínimo exigible es que no se vulneren los secretos de sumario. Ha caído el fiscal general del Estado por una filtración, y ahora medio país se escandaliza porque se investigue a la UCO, cuando además esa investigación ha sido muy breve".

Y ha concluido con una crítica al clima de tensión institucional: "Es un escándalo que el PSOE no dé explicaciones. Pero también lo es que se llegue a la situación de que un jefe tenga que investigar si una filtración viene de dentro, cuando los únicos que tenían esos correos era la propia UCO".

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