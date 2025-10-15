Carlos Cué: "Mandar a prisión a un diputado es algo muy serio; un juez debe pensárselo muchísimo"

El periodista de 'El País', ha analizado en Al Rojo Vivo el impacto que tendría una posible entrada en prisión de José Luis Ábalos. Advierte que su ausencia podría ser decisiva en votaciones clave y recuerda la gravedad institucional del caso.

Carlos Cué, periodista de 'El País', ha analizado en Al Rojo Vivo las posibles consecuencias de queJosé Luis Ábalos ingrese en prisión y cómo eso podría afectar a la mayoría parlamentaria del Gobierno.

"Ha habido varias votaciones este año que se han decidido por un voto o por dos; su escaño, por supuesto, puede ser decisivo", ha señalado.

Aunque Ábalos no siempre ha participado en todas las votaciones, Cué ha subrayado la fragilidad del equilibrio parlamentario: "El Gobierno depende de todos los grupos. No puede fallar absolutamente nadie. Puede que Ábalos se ausente y aún mantengan la mayoría por dos o tres votos, pero llegará alguna votación en la que, si Ábalos entra en prisión, diremos: esto no ha salido porque Ábalos no estaba".

El periodista también ha recordado la gravedad institucional de una posible condena: "Objetivamente, mandar a prisión a un diputado es algo muy serio, y entiendo que un juez tiene que pensárselo muchísimo, sea Ábalos o sea quien sea. Ya ocurrió con los diputados del procés: estaban en la cárcel y sus votos faltaron en el Congreso durante bastante tiempo. Esto podría volver a pasar".