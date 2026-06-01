Carlos Cué: "Va a haber una contradicción muy fuerte entre el discurso del papa y el del PP"

El periodista sostiene que la inmigración será uno de los ejes de la visita del Papa a España. Al mismo tiempo cree que el viaje evidenciará el choque entre el discurso del Pontífice y la posición que mantiene actualmente el PP sobre esta cuestión.

Carlos Cué, periodista de 'El País', ha destacado la relevancia política de la próxima visita del Papa León XIV a España y ha subrayado que la cuestión migratoria ocupará un lugar central en su agenda:"Todo esto es emocionante y muy bonito, pero el Papa no es un espectador. Es un referente político con influencia mundial y viene a España, entre otras muchas cosas, a conectar con los católicos españoles. Pero una de las razones fundamentales de su visita es apoyar la inmigración".

Cué ha insistido en que el viaje tendrá un marcado carácter de defensa de los migrantes y ha recordado el papel de la Iglesia en la iniciativa para la regularización extraordinaria de personas extranjeras: "El viaje tiene un elemento central de discurso proinmigración. La Iglesia española fue fundamental para impulsar esta regularización extraordinaria que Ayuso y gran parte del PP critican de forma radical. La iniciativa nació de una Iniciativa Legislativa Popular promovida por organizaciones vinculadas a la Iglesia, como Cáritas. De hecho, el PP aceptó tramitarla por la presión ejercida por la propia Iglesia".

En este contexto, el periodista ha advertido de la distancia existente entre el mensaje del Pontífice y la posición que mantiene actualmente el Partido Popular en materia migratoria: "El PP ha cambiado completamente de posición y se ha radicalizado mucho en los temas de inmigración. Va a haber una contradicción muy fuerte entre el discurso del Papa, que va a Canarias a hablar con inmigrantes irregulares, y el discurso del PP. Igual que existe una contradicción evidente entre la posición de Sánchez sobre el aborto y la del Papa, en inmigración el choque es muy claro: el Papa está defendiendo justamente lo contrario de lo que está defendiendo el PP".

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