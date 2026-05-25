Carlos Cué critica la instrucción de Begoña Gómez: "Que vayan a juzgarla porque registró un software a su nombre sin llevarse un euro es un poquito límite"

El periodista Carlos E. Cué analiza el último informe de la UCO sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez y que ya ha sido remitido al juez Peinado. En el vídeo, los detalles.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que no parece que existan movimientos opacos ni sospechosos por parte de la mujer del presidente del Gobierno. Por otro lado, parece que la mujer del presidente se puso las dos marcas de su cátedra a su nombre y que costó a la Complutense 108.000 euros por los cuales no se llevaría dinero alguno. El informe de la UCO certifica que la esposa del presidente del Gobierno facturó a la universidad 17.000 euros en dos años, una cifra que consideran "incompatible" con un enriquecimiento ilícito personal.

"Es absolutamente gravísimo cómo se ha intoxicado el debate público en España", afirma contundente Carlos Cué, periodista de El País. "Porque esto que está diciendo el informe de la UCO, lo estamos diciendo en esta mesa un montón de gente que ha mirado el caso desde hace dos años- Esto es, "hace dos años que sabemos perfectamente que no hay dinero", insiste.

"Porque cuando hay corrupción lo primero que hacemos todos los periodistas y los investigadores es buscar el dinero, dónde está el lucro, quién se lo ha llevado y vamos a perseguirlo si está como estamos, como se está buscando el dinero en el caso de Zapatero", argumenta el experto.

"Recuerdo perfectamente que en 'El País' dijimos ¿pero dónde está el dinero? Si incluso el software que la UCO plantea no se llevó un euro, entonces están diciendo que 'potencialmente se podría haber llevado en el futuro'... Pero es que eso es un poquito difícil", confiesa Cué.

Por su parte, el periodista y jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, explica que el informe "también apunta, y ahí es donde probablemente esa imputación va a ir hacia adelante, que la Universidad Complutense se gastó 108.000 euros" y "por lo tanto, ella podría haber llegado a sacar dinero, pero objetivamente no sacó dinero de eso", señala Cué.

De hecho, explica que cuando estalló el caso y "fuimos a mirar los ingresos de Begoña Gómez por este máster, creo recordar que el año que más ganó fueron 15.000 euros (en dos años, ganó 17.000 euros)". "¿Entonces estamos hablando de verdad de un caso de corrupción con una persona que hace una cátedra y organiza todo esto y efectivamente busca financiación para hacer el curso (...) y saca 15.000 euros, y eso es el escándalo en el que llevamos dos años?", critica Cué.

Y remata: "Que se vaya a juzgar a la mujer del presidente del Gobierno porque hizo un registro de un software a su nombre sin llevarse un euro, y que porque potencialmente en el futuro podría haberse llevado... En fin, asumamos que es un poquito límite".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido