Carlos E. Cué confiesa que "dan miedo" las declaraciones de Ayuso sobre la migración: "Es de un gran nivel de irresponsabilidad"

El periodista ha reaccionado a las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, señalando que ella tiene los datos y sabe que vive en una comunidad que recibe mucha migración que genera "mucha riqueza".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se esté "pervirtiendo el sistema" con la inmigración ilegal en España y con "un montón de personas" en el país que "deambulan por las calles sin oficio ni beneficio".

Unas polémicas declaraciones a las que ha reaccionado Carlos E. Cué, destacando que le parecen de un gran "nivel de irresponsabilidad". "Realmente dan miedo", ha destacado en Al Rojo Vivo.

El periodista ha indicado que Ayuso conoce los datos y sabe que vive en una comunidad que recibe "mucha migración con mucho empleo, que genera una gran riqueza".

De hecho, ha explicado que el editorial del 'Financial Times' destaca que España crece "por la inmigración".

