Carlos Cagigal, experto en energía, advierte sobre el riesgo de un nuevo apagón: "Siguen produciéndose periodos de oscilaciones bruscas de tensión"

El experto ha analizado en Al Rojo Vivo la reciente advertencia de Red Eléctrica sobre el riesgo de nuevos apagones. Cagigal advierte de que el sistema eléctrico español afronta un problema estructural de integración entre las nuevas tecnologías y las infraestructuras convencionales.

Según Cagigal, "ahora que han pasado meses y se han agotado todas las polémicas posibles, nos encontramos con que quienes defendían que las tecnologías convencionales para la estabilización de la red habrían evitado el apagón, ven que, incluso utilizándolas más, siguen produciéndose esos periodos de oscilaciones bruscas de tensión".

El experto explica que "Red Eléctrica está intentando ponerse la venda, solicitando cambios en los protocolos que son lógicos y que obligarán tanto a las distribuidoras que operan en baja tensión como a las grandes eléctricas a implicarse más en la estabilización del sistema".

Cagigal considera que el problema es estructural: "Se trata de un asunto de infraestructura e integración. España, con las nuevas tecnologías, va en quinta marcha, mientras que las tecnologías convencionales siguen funcionando en segunda".

Para estabilizar la red, concluye, "necesitamos que se aborden ya las infraestructuras y que se impulse una tecnología con capacidad de gestión a muy corto plazo, que es precisamente lo que ya se ha propuesto".

