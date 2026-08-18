Camarero: "La preocupación de Trump por reducir los intereses de su enorme deuda se le está desbordando por todas partes"

El periodista económico alerta de que el petróleo podría volver a los 100 dólares y advierte del impacto de los combustibles, la deuda, la inflación y el encarecimiento de la electricidad.

El periodista económico Jose María Camarero ha analizado la evolución del precio del petróleo y ha advertido de que no se puede descartar que el barril vuelva a alcanzar los 100 dólares. "Tampoco es descartable que estemos pagando casi dos euros de media por el litro de diésel, y cerca de dos euros en muchas estaciones de servicio de toda España. Lo están viendo los ciudadanos, los conductores".

Camarero ha señalado, además, que la presión económica no se limita al petróleo o a los combustibles. "También está el coste de la deuda de los países occidentales y, especialmente, el de Estados Unidos. Una de las grandes preocupaciones de Trump al inicio de su mandato era precisamente contener el pago de intereses de una deuda que no deja de crecer y que se le está desbordando por todas partes".

En este sentido, ha cuestionado la gestión económica de la Administración estadounidense: "No sé qué tipo de asesores tiene desde el punto de vista económico, cuando Estados Unidos está pagando cada vez más por su deuda, sus consumidores están pagando más por los productos y la inflación sigue aumentando. Y más inflación significa menos renta disponible para las familias".

En España, ha añadido, la situación se agrava por la dependencia energética. "Y aquí, para rematar, tenemos el precio de la electricidad, que, sibilinamente, no ha parado de subir y que está en máximos, en auténticos máximos, en pleno mes de agosto. Algo que no solía ocurrir".

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