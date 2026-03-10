Camarero alerta de la deuda de EEUU (33 billones) y apunta: "Trump quiere que la Reserva Federal baje los tipos, por eso hizo el llamamiento"

El periodista económico de 'ABC' advierte en Al Rojo Vivo de que la intervención de Donald Trump en el conflicto con Irán "ha abierto la caja de Pandora" en los mercados, poniendo en riesgo la estabilidad del petróleo, la inflación y los tipos de interés.

El periodista económico de 'ABC' José María Camarero ha analizado en Al Rojo Vivo el impacto del conflicto con Irán en los mercados y las consecuencias económicas que pueden tener las decisiones de Donald Trump."Lo que ha hecho Donald Trump —explica— no es más que abrir la caja de Pandora. Los mercados estaban relativamente tranquilos: el precio del petróleo se movía alrededor de los 60 euros, el gas entre los 25 y 30, y las bolsas —desde el Dow Jones hasta el Nasdaq— seguían una tendencia claramente alcista. Con esta intervención se ha roto ese equilibrio", ha señalado.

A su juicio, el propio Donald Trump empieza a ser consciente de que la operación militar puede tener consecuencias económicas más graves de lo previsto para Estados Unidos. "Hay una cifra que explica bien el problema: la deuda estadounidense supera los 33 billones de dólares. Trump quiere que la Reserva Federal baje los tipos de interés, pero con una escalada del petróleo y el riesgo de inflación, los bancos centrales están pensando justo en lo contrario: subirlos. Esa ecuación se rompe completamente".

Por eso, sostiene, el llamamiento del presidente estadounidense sobre el fin de la guerra responde a una estrategia para calmar los mercados y la presión económica que se avecina. "Ha pedido tranquilidad para los mercados y para la economía, aunque todavía está por ver si ese mensaje tendrá efecto real".

Las advertencias llegan también desde los organismos internacionales. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha pedido a los gobiernos que se preparen para escenarios extremos. "Georgieva está diciendo algo muy claro: hay que prepararse para lo inimaginable. Los gobiernos deben pensar qué medidas tomarían en el peor escenario posible".

Según este análisis, el mundo se encamina hacia lo que podría definirse como un nuevo orden económico internacional, marcado por la incertidumbre. "No hablo del 'nuevo orden mundial' del que habla Ursula von der Leyen, sino de un nuevo orden económico caracterizado por la inseguridad, la volatilidad y la necesidad de reaccionar con rapidez ante crisis inesperadas".

En ese contexto, concluye, los gobiernos deberán prepararse para una etapa de respuesta rápida y medidas contundentes. "Habrá que acostumbrarse, en cierto modo, a vivir en una economía casi de guerra, donde los Estados tengan que reaccionar con rapidez ante cualquier shock económico o geopolítico".

