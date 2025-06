Cabreo monumental en Moncloa tras la intervención de Rufián (ERC) en el Congreso: "Es indignante"

Gabriel Rufián y Pedro Sánchez protagonizaron un tenso enfrentamiento en el Congreso, centrado en un informe de la Guardia Civil que implica a Santos Cerdán en la trama Koldo. La intervención de Rufián, calificando de "indignante" la situación y cuestionando si Sánchez aparecerá en futuros informes, irritó a Moncloa. Los socialistas expresaron sentirse "traicionados" por Cerdán y recalcaron que sus socios no respaldarán una moción de censura del PP, al que acusan de corrupción. Rufián exigió a Sánchez que no obligue a elegir entre "corruptos cutres y premium". A pesar de su malestar, Rufián asistió a la ronda de contactos de Sánchez, mientras que el BNG decidió no participar, criticando la falta de explicaciones del presidente.