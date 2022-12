Respecto a la vigente ley del aborto, aprobada por el PSOE en 2010, el Partido Popular se ciñe a imponer el permiso paterno para que las menores, de 16 y 17 años, puedan abortar, por la razón que sea. Con la reforma del PP no lo podrán hacer sin antes obtener el consentimiento de sus padres o tutores. Algo que sí estaba permitido hasta ahora.



Asimismo, se mantiene la regulación de plazos y de no de supuestos, como pretendía Gallardón. Esto implica que se permite abortar de forma libre hasta la semana 14 y hasta la semana 22 se podrá abortar si existe grave riesgo para la salud de la madre o graves anomalías en el feto. Por último, no hay límite de tiempo si las anomalías son incompatibles con la vida o si la enfermedad es extremadamente grave.



El PP interpuso un recurso contra la ley del aborto en el Tribunal Constitucional aunque hoy día sigue sin pronunciarse.