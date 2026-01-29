Caballero (UPN) pide la dimisión de Óscar Puente: "No es el culpable, pero es el responsable político y debería pagar el precio del puesto"

La senadora María Caballero asegura en Al Rojo Vivo que "ha habido un error en las infraestructuras que era subsanable y es atribuible al responsable de las mismas, que es el Gobierno y él (Puente) en última instancia".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este jueves en el Senado para rendir cuentas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que se cobraron la vida de 46 personas. Sin embargo, sus explicaciones no han servido para calmar las críticas de la oposición.

Una de las parlamentarias más críticas con Puente ha sido María Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha denunciado en Al Rojo Vivo que "Puente se esfuerza por dar explicaciones, pero no ha aportado nada nuevo".

"La explicación que habría que dar es de quién es la infraestructura y por qué ha pasado esto", ha asegurado la representante de UPN, que ha añadido que "si la infraestructura es del Gobierno hay unas responsabilidades".

"Ha habido un error en las infraestructuras que era subsanable y es atribuible al responsable de las mismas, que es el Gobierno y él (Óscar Puente) en última instancia", ha aseverado Caballero.

"No tengo ninguna duda, tiene que dimitir por responsabilidad política, él es el ministro responsable, y debería pagar el precio del puesto", ha recalcado la senadora de UPN María Caballero en Al Rojo Vivo para concluir.

