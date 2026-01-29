Ahora

Entrevista en ARV

Caballero (UPN) pide la dimisión de Óscar Puente: "No es el culpable, pero es el responsable político y debería pagar el precio del puesto"

La senadora María Caballero asegura en Al Rojo Vivo que "ha habido un error en las infraestructuras que era subsanable y es atribuible al responsable de las mismas, que es el Gobierno y él (Puente) en última instancia".

ARV SENADORA CABALLERO UPN

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este jueves en el Senado para rendir cuentas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que se cobraron la vida de 46 personas. Sin embargo, sus explicaciones no han servido para calmar las críticas de la oposición.

Una de las parlamentarias más críticas con Puente ha sido María Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha denunciado en Al Rojo Vivo que "Puente se esfuerza por dar explicaciones, pero no ha aportado nada nuevo".

"La explicación que habría que dar es de quién es la infraestructura y por qué ha pasado esto", ha asegurado la representante de UPN, que ha añadido que "si la infraestructura es del Gobierno hay unas responsabilidades".

"Ha habido un error en las infraestructuras que era subsanable y es atribuible al responsable de las mismas, que es el Gobierno y él (Óscar Puente) en última instancia", ha aseverado Caballero.

"No tengo ninguna duda, tiene que dimitir por responsabilidad política, él es el ministro responsable, y debería pagar el precio del puesto", ha recalcado la senadora de UPN María Caballero en Al Rojo Vivo para concluir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Óscar Puente en el Senado, en directo | Puente insiste en que renovar una línea de alta velocidad "no es levantarla entera y volverla a construir"
  2. El Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no estaban medicalizadas y que debían trasladar a los mayores a los hospitales
  3. El efecto dominó de la renuncia de Ábalos a su escaño: la causa sobre amaño de obras públicas se dilatará con su envío a la Audiencia Nacional
  4. La borrasca Kristin mantiene su fuerza con lluvias en toda España y viento fuerte de hasta 100 kilómetros por hora
  5. Cesados temporalmente dos agentes del ICE implicados en la muerte de Alex Pretti mientras continúan las protestas y la violencia en Minneapolis
  6. El Supremo avala la eutanasia de Noelia tras inadmitir el recurso de su padre