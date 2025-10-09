Caballero, de la "sonrisa" que Mazón pone en las entrevistas a punto de cumplirse un año de la tragedia de la DANA: "Me irrita profundamente"

Con motivo del Día de la Comunidad Valenciana (9 de octubre) y a pocos días del primer aniversario de la DANA, el president ha concedido algunas entrevistas a varios medios de comunicación. La periodista Ángeles Caballero valora su actitud y sus respuestas en este vídeo.

La periodista de 'El País', Ángeles Caballero, ha valorado algunas de las entrevistas que, con motivo del Día de la Comunidad Valenciana (9 de octubre) y a pocos días del primer aniversario de la tragedia de la DANA, Carlos Mazón ha concedido a varios medios de comunicación.

En una de ellas, al president le han preguntado si volverá a presentarse a la reelección, y ha respondido, lejos de dimitir o de apartarse: "Dios dirá". También ha asegurado que son "muy machistas" todos los comentarios que ha recibido sobre su comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro el día de la DANA.

Más allá de todo eso, lo que más le sorprende a Caballero de todo, es "esa sonrisa que pone [ante las preguntas que le hacen los periodistas] como queriendo decir: '¡Qué buena respuesta acabo de dar!'". Señala no obstante, que puede "comprender" que Mazón quiera resistir hasta las últimas consecuencias, por el coste que puede suponer para él, "pero que cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, con la irresponsabilidad que ha mostrado él en primera persona y el resto de su Gobierno, se muestre con esa sonrisa... Yo no soy valenciana, pero me irrita profundamente ese gesto", confiesa Caballero.

